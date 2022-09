Движение судов по Суэцкому каналу оказалось парализовано

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Нефтяной танкер Affinity V, шедший под флагом Сингапура, сегодня утром сел на мель в южной части Суэцкого канала.Судно водоизмещением 64 тысячи тонн и длиной 252 м перекрыло движение по каналу, являющемуся частью кратчайшего морского пути между Европой и Азией.Спустя несколько часов газеты Youm7 и «Аль-Ахрам» сообщили, что судно сняли с мели, и движение в Суэцком канале было восстановлено.В марте 2021 года аналогичный инцидент произошел с контейнеровозом Ever Given – тогда снять судно с мели удалось лишь спустя неделю, а виновного в аварии капитана Ever Given обязали выплатить компенсацию в $550 млн.В мае этого года Египет начал дноуглубительные работы в Суэцком канале, чтобы предотвратить подобные инциденты.