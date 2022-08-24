Суд в Железноводске вынес приговор 12-ти полицейским, отказавшимся разгонять митинг
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Железноводский городской суд признал 12 бывших сотрудников ППС МВД Ингушетии виновными в неисполнении приказа, пишет «Коммерсант».
Речь идет об акциях протеста весной 2019 года. Тысячи митингующих вышли на улицы в Магасе в знак протеста против соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией.
Демонстранты объявили бессрочный протест. В республику были направлены силовики из других регионов. В какой-то момент сотрудники ингушского МВД встали шеренгой между другими силовиками и митингующими. Ранее правозащитники сообщали, что полицейские пытались уговорить ингушских старейшин мирно разойтись.
Позже полицейских уволили, им было предъявлено обвинение по статье о неисполнении сотрудником органа внутренних дел приказа начальника (ч. 2 ст. 286.1 УК РФ).
По данным «Ъ», подсудимые вину не признали, также они отказались от последнего слова. Суд назначил каждому по полтора года условно.
Речь идет об акциях протеста весной 2019 года. Тысячи митингующих вышли на улицы в Магасе в знак протеста против соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией.
Демонстранты объявили бессрочный протест. В республику были направлены силовики из других регионов. В какой-то момент сотрудники ингушского МВД встали шеренгой между другими силовиками и митингующими. Ранее правозащитники сообщали, что полицейские пытались уговорить ингушских старейшин мирно разойтись.
Позже полицейских уволили, им было предъявлено обвинение по статье о неисполнении сотрудником органа внутренних дел приказа начальника (ч. 2 ст. 286.1 УК РФ).
По данным «Ъ», подсудимые вину не признали, также они отказались от последнего слова. Суд назначил каждому по полтора года условно.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В центре Екатеринбурга задержали сторонника Ройзмана
24 августа 2022
24 августа 2022
Подростков из Байкаловского района Свердловской области отправили в колонию после нападения на продавщицу
29 августа 2022
29 августа 2022
Жителя Первоуральска осудили за 345 украденных шоколадок
29 августа 2022
29 августа 2022