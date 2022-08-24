В Ижевске прокурор запросил два года лишения свободы активистке Анастасии Понькиной
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Прокурор запросил два года лишения свободы активистке «Российского социалистического движения» Анастасии Понькиной, об этом «Вечерним ведомостям» сообщили представители движения.
Напомним, против 20-летней активистки возбудили уголовное дело после протестной акции в Ижевске 23 января 2021 года. Понькину обвиняют в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ), так как протестующие, по версии следствия, вышли на проезжую часть, следуя призывам активистки.
В объединенной пресс-службе судов Удмуртии сообщали, что своими действиями Понькина «создала реальную угрозу общественному порядку и общественной безопасности, нормальному движению людей, работе аптек, торговых киосков и магазинов, а также угрозу безопасной эксплуатации транспортных средств».
В марте 2021 года в Москве возле представительства Удмуртии прошли одиночные пикеты в поддержку молодой активистки.
Напомним, против 20-летней активистки возбудили уголовное дело после протестной акции в Ижевске 23 января 2021 года. Понькину обвиняют в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ), так как протестующие, по версии следствия, вышли на проезжую часть, следуя призывам активистки.
В объединенной пресс-службе судов Удмуртии сообщали, что своими действиями Понькина «создала реальную угрозу общественному порядку и общественной безопасности, нормальному движению людей, работе аптек, торговых киосков и магазинов, а также угрозу безопасной эксплуатации транспортных средств».
В марте 2021 года в Москве возле представительства Удмуртии прошли одиночные пикеты в поддержку молодой активистки.
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