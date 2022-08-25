В Чите 60-летняя мать погибшего военврача провела пикет у краевой администрации
Россия и мир
Фото: корреспондент ZAB.RU
Жительница Читы вышла с пикетом к зданию краевой администрации. Она просит у властей место в интернате для пожилых.
Как сообщает местное издание ZAB.RU, в прошлом году женщина потеряла сына. Он был военным врачом и погиб в Сирии. Сейчас по состоянию здоровья 60-летняя женщина не может ухаживать за собой.
Уже год она просит краевые власти помочь ей с местом в специализированном интернате для пожилых людей, пишет издание. «Я не прошу у государства ни денег, ни квартиры, я прошу только одно — дайте мне место где-нибудь с уходом, чтобы я могла достойно дожить до конца своих дней», — говорит пикетчица.
Региональные власти ситуацию пока не комментировали.
Как сообщает местное издание ZAB.RU, в прошлом году женщина потеряла сына. Он был военным врачом и погиб в Сирии. Сейчас по состоянию здоровья 60-летняя женщина не может ухаживать за собой.
Уже год она просит краевые власти помочь ей с местом в специализированном интернате для пожилых людей, пишет издание. «Я не прошу у государства ни денег, ни квартиры, я прошу только одно — дайте мне место где-нибудь с уходом, чтобы я могла достойно дожить до конца своих дней», — говорит пикетчица.
Региональные власти ситуацию пока не комментировали.
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