Басманный суд назначил задержанному сооснователю «Диссернета» Заякину запрет определенных действий

18.55 Понедельник, 29 августа 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Басманный суд Москвы назначил запрет определенных действий сооснователю «Диссернета», автору «Новой газеты. Европа» Андрею Заякину, который был задержан накануне. Об этом сообщили его коллеги.

По данным "Новой газеты. Европа", Заякин был задержан по делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). По версии следствия, Заякин 5 августа 2021 года перевел 1000 рублей ФБК*.

Ходатайство о мере пресечения в виде запрета определенных действий следователь мотивировала тем, что обвиняемый “может скрыться и уничтожить доказательства по делу”, пишет газета. Заякин в суде пояснил, что скрываться не собирается и считает меру пресечения избыточной.

Судья удовлетворила ходатайство следствия в полном объеме. По словам адвоката, один из запретов касается общения с людьми, что, по сути, является запретом на профессию, пишет издание.

Суд запретил журналисту выходить из дома с 20 до 8 утра, общение с любыми лицами (исключение — близкие родственники, адвокат и сотрудники СК), отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и интернетом.

Заякин был задержан 28 августа (“Новая газета. Европа” со ссылкой на адвоката утверждает, что силовики ворвались к нему через балкон), в его доме провели обыск. Но ночь его оставили в ИВС на Петровке.

*Организация признана российским судом экстремистской и ликвидирована, её деятельность на территории РФ запрещена

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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