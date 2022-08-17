Жители Искитима протестуют против открытия исправительного центра ГУФСИН в жилом районе
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Новосибирской области жители города Искитима выступили против открытия исправительного центра ГУФСИН в жилом районе. Центр, как пишут местные СМИ, планируется открыть в непосредственной близости от школ и детских садов.
Встреча горожан с представителями системы исполнения наказаний состоялась накануне в одной из школ, спортивный зал «был забит до отказа», пишет «Искитимская газета».
По данным газеты, здание, которое сейчас готовят к принятию заключенных, принадлежит «Новосибирской птицефабрике». В помещениях уже делают ремонт и завозят двухъярусные кровати. Руководство предприятия необходимость открытия центра объясняет тем, что фабрика «испытывает нехватку кадров, несмотря на высокую зарплату — в среднем 40 тысяч рублей», поэтому теперь «вся надежда на заключенных». «Это системные люди, они очень дисциплинированы и мотивированы», — отметили в руководстве предприятия, где готовы принять пять десятков заключенных, пишет газета.
В свою очередь представители ГУФСИН напомнили, что создание ИЦ — это реализация инициативы президента по гуманизации исправительной системы. При этом сотрудники ГУФСИН уверяют, что жители города «заключенных даже не увидят». Между тем горожане на собрании напомнили про побег из ИЦ, который недавно был открыт недалеко от Искитима. Сбежавший впоследствии совершил очередное тяжкое преступление, сообщает газета.
Горожане предлагают предприятию построить здание ИЦ на своей земле вдали от города. Если исправительный центр все-таки будет открыт в жилом районе, они намерены выйти на массовые митинги и акции протеста, пишет газета.
Встреча горожан с представителями системы исполнения наказаний состоялась накануне в одной из школ, спортивный зал «был забит до отказа», пишет «Искитимская газета».
По данным газеты, здание, которое сейчас готовят к принятию заключенных, принадлежит «Новосибирской птицефабрике». В помещениях уже делают ремонт и завозят двухъярусные кровати. Руководство предприятия необходимость открытия центра объясняет тем, что фабрика «испытывает нехватку кадров, несмотря на высокую зарплату — в среднем 40 тысяч рублей», поэтому теперь «вся надежда на заключенных». «Это системные люди, они очень дисциплинированы и мотивированы», — отметили в руководстве предприятия, где готовы принять пять десятков заключенных, пишет газета.
В свою очередь представители ГУФСИН напомнили, что создание ИЦ — это реализация инициативы президента по гуманизации исправительной системы. При этом сотрудники ГУФСИН уверяют, что жители города «заключенных даже не увидят». Между тем горожане на собрании напомнили про побег из ИЦ, который недавно был открыт недалеко от Искитима. Сбежавший впоследствии совершил очередное тяжкое преступление, сообщает газета.
Горожане предлагают предприятию построить здание ИЦ на своей земле вдали от города. Если исправительный центр все-таки будет открыт в жилом районе, они намерены выйти на массовые митинги и акции протеста, пишет газета.
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