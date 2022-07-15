Оперный певец из Северной Осетии осужден на 10 лет строгого режима за «призывы к экстремизму»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Оперный певец из Северной Осетии Вадим Чельдиев признан виновным в призывах к экстремизму, сообщают СМИ из зала Ростовского облсуда.
«По совокупности (...) окончательно назначить Чельдиеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — объявил судья (цитата по Интерфаксу).
Гособвинитель запросил ранее 11 лет колонии.
Певца обвиняют по четырем статьям УК: хулиганство, призывы к экстремизму, применение насилия в отношении представителя власти, публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
Чельдиев был задержан 17 апреля 2020 года, в соцсетях он высказывался против коронавирусных ограничений. После во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции. Сообщалось, что в митинге перед зданием правительства приняли участие около 2 тысяч человек, более 100 были задержаны (из них более 20 стали фигурантами уголовных дел). На улицах произошли столкновения между протестующими и прибывшими из Москвы бойцами Росгвардии. «СКР возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении нацгвардейцев и полицейских (часть 1 статьи 318) и о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (часть 2 статьи 213 УК). Позже дело о хулиганстве переквалифицировано на организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК) и добавилось обвинение в призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК)», — сообщил правозащитник Павел Чиков.
По данным Чикова, трое — Вадим Чельдиев, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов — были признаны фактическими организаторами протестов. Все подсудимые признаны виновными. Бесолов получил 8,5 лет, Чиркинов — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Вадим Чельдиев — оперный певец (баритон), хореограф, гражданский активист, благотворитель. Заслуженный артист Северной Осетии.
«По совокупности (...) окончательно назначить Чельдиеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — объявил судья (цитата по Интерфаксу).
Гособвинитель запросил ранее 11 лет колонии.
Певца обвиняют по четырем статьям УК: хулиганство, призывы к экстремизму, применение насилия в отношении представителя власти, публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
Чельдиев был задержан 17 апреля 2020 года, в соцсетях он высказывался против коронавирусных ограничений. После во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции. Сообщалось, что в митинге перед зданием правительства приняли участие около 2 тысяч человек, более 100 были задержаны (из них более 20 стали фигурантами уголовных дел). На улицах произошли столкновения между протестующими и прибывшими из Москвы бойцами Росгвардии. «СКР возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении нацгвардейцев и полицейских (часть 1 статьи 318) и о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (часть 2 статьи 213 УК). Позже дело о хулиганстве переквалифицировано на организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК) и добавилось обвинение в призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК)», — сообщил правозащитник Павел Чиков.
По данным Чикова, трое — Вадим Чельдиев, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов — были признаны фактическими организаторами протестов. Все подсудимые признаны виновными. Бесолов получил 8,5 лет, Чиркинов — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Вадим Чельдиев — оперный певец (баритон), хореограф, гражданский активист, благотворитель. Заслуженный артист Северной Осетии.
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