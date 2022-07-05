Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для признания россиян иноагентами Закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года

Фото: митинг против законодательства об иноагентах в Екатеринбурге в сентябре 2021 года / Вечерние ведомости