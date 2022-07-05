Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для признания россиян иноагентами
Закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года
Россия и мир
Фото: митинг против законодательства об иноагентах в Екатеринбурге в сентябре 2021 года / Вечерние ведомости
Владимир Путин сегодня подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который регламентирует деятельность тех, кого государство считает иностранными агентами.
Данный закон был принят Госдумой 29 июня и одобрен СовФедом 8 июля, но в силу он вступает не после подписания президентом, а с 1 декабря 2022 года.
Закон, с одной стороны, даёт определения таким понятиям как «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», прописывает процедуру исключения из реестра иноагентов, с другой – ещё больше расширяет перечень оснований для включения в реестр, в том числе вводя весьма расплывчатые критерии иностранного влияния: «оказание воздействия на лицо, в том числе путём принуждения, убеждения и (или) иными способами». Какие способы имеются в виду, в тексте закона не раскрывается.
Размер иностранного финансирования, как и ранее, для признания иноагентом значения не имеет – это может быть как перевод денег или имущества из далёкого государства, так и, например, перевод на карту сдачи в размере 50 рублей от продавца на рынке, который может иметь гражданство Таджикистана.
Кроме того, согласно закону, теперь будет вестись один реестр иностранных агентов вместо нынешних четырёх, иностранным агентам будет запрещено производить информационную продукцию для несовершеннолетних, участвовать в избирательных кампаниях, инвестировать в стратегические предприятия и многое другое. С полным текстом закона можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.
Одним из соавторов законопроекта является свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Данный закон был принят Госдумой 29 июня и одобрен СовФедом 8 июля, но в силу он вступает не после подписания президентом, а с 1 декабря 2022 года.
Закон, с одной стороны, даёт определения таким понятиям как «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», прописывает процедуру исключения из реестра иноагентов, с другой – ещё больше расширяет перечень оснований для включения в реестр, в том числе вводя весьма расплывчатые критерии иностранного влияния: «оказание воздействия на лицо, в том числе путём принуждения, убеждения и (или) иными способами». Какие способы имеются в виду, в тексте закона не раскрывается.
Размер иностранного финансирования, как и ранее, для признания иноагентом значения не имеет – это может быть как перевод денег или имущества из далёкого государства, так и, например, перевод на карту сдачи в размере 50 рублей от продавца на рынке, который может иметь гражданство Таджикистана.
Кроме того, согласно закону, теперь будет вестись один реестр иностранных агентов вместо нынешних четырёх, иностранным агентам будет запрещено производить информационную продукцию для несовершеннолетних, участвовать в избирательных кампаниях, инвестировать в стратегические предприятия и многое другое. С полным текстом закона можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.
Одним из соавторов законопроекта является свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских.
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