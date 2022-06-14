В столице Грузии прошла многотысячная акция в поддержку евроинтеграции
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Тбилиси вечером в понедельник на проспекте Руставели прошла акция в поддержку евроинтеграции, в которой приняли участие десятки тысяч человек (по разным данным — от 30 до 50 тысяч).
В акции под лозунгом «Домой, в Европу» выступили общественные деятели, оппозиционные политики, простые граждане. Перед зданием парламента звучали лозунги «Грузия — это Европа», «Вперед в Европу, домой — в Европу», критика в адрес нынешних властей Грузии.
Акция завершилась провозглашением манифеста. Организаторы объявили о создании нового общественного движения в поддержку евроинтеграции Грузии и анонсировали масштабные выступления в ближайшие дни, пишет портал «Новости — Грузия». По данным СМИ, в манифесте организаторы подчеркнули, что народное движение будет предъявлять требования правительству на основе консенсуса всех входящих в него групп, а невыполнение требований приведет к «массовым акциям неповиновения». «Все регионы и города Грузии встанут на ноги, чтобы волна ненасильственного сопротивления снесла всех тех, кто будет мешать нашей стране на пути в Европу», — цитирует демонстрантов издание.
По данным местных СМИ, акция завершилась без инцидентов мирным шествием от проспекта Руставели до площади Европы.
Добавим, что митинг прошел в преддверии саммита Евросоюза, который должен состояться 23-24 июня. На нем будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. Напомним, 17 июня Еврокомиссия дала рекомендацию Украине и Молдове. Грузия, по мнению Еврокомиссии, сможет получить этот статус только после того, как выполнит список условий.
В акции под лозунгом «Домой, в Европу» выступили общественные деятели, оппозиционные политики, простые граждане. Перед зданием парламента звучали лозунги «Грузия — это Европа», «Вперед в Европу, домой — в Европу», критика в адрес нынешних властей Грузии.
Акция завершилась провозглашением манифеста. Организаторы объявили о создании нового общественного движения в поддержку евроинтеграции Грузии и анонсировали масштабные выступления в ближайшие дни, пишет портал «Новости — Грузия». По данным СМИ, в манифесте организаторы подчеркнули, что народное движение будет предъявлять требования правительству на основе консенсуса всех входящих в него групп, а невыполнение требований приведет к «массовым акциям неповиновения». «Все регионы и города Грузии встанут на ноги, чтобы волна ненасильственного сопротивления снесла всех тех, кто будет мешать нашей стране на пути в Европу», — цитирует демонстрантов издание.
По данным местных СМИ, акция завершилась без инцидентов мирным шествием от проспекта Руставели до площади Европы.
Добавим, что митинг прошел в преддверии саммита Евросоюза, который должен состояться 23-24 июня. На нем будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. Напомним, 17 июня Еврокомиссия дала рекомендацию Украине и Молдове. Грузия, по мнению Еврокомиссии, сможет получить этот статус только после того, как выполнит список условий.
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