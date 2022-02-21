Признание Россией ДНР и ЛНР: как отреагировало мировое сообщество

09.52 Вторник, 22 февраля 2022
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ
Вечером 21 февраля после внеочередного расширенного заседания Совета безопасности президент России Владимир Путин обратился к россиянам. Его речь транслировали на федеральных каналах, она продолжалась больше 50 минут. Путин объявил о «незамедлительном признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Полный текст обращения опубликован на официальном сайте президента.

Позже в Екатерининском зале Кремля Путин подписал два указа — о признании независимости ДНР и ЛНР и два договора — о дружбе и взаимопомощи. От имени самопровозглашенных республик документы подписывали их главы Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Решение Путина в свете обострения ситуации на российско-украинской границе было ожидаемым, и все же многие до конца не верили, что Россия пойдет на этот шаг.

Евросоюз заявил, что осуждает решение Москвы и ответит санкциями. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что считает признание ЛНР и ДНР нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Накануне он обвинил Россию в создании «самой большой угрозы безопасности Европы со времен Второй мировой войны».

Решение Путина раскритиковали США и многие страны Запада. В Нью-Йорке после объявления о признании состоялось экстренное заседание Совбеза ООН. За его проведение выступили Украина, Франция и Евросоюз. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица попросил Совет безопасности принять меры для восстановления мира. Также он заявил, что просит Россию отменить решение по ДНР и ЛНР.

С таким же обращением выступила постпред Германии при ООН Антье Лендертсе. Она добавила, что РФ не должна пересекать признанные на международном уровне границы Украины и «должна безотлагательно вывести свои силы из регионов рядом с украинской границей».

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Украина саботировала минские соглашения, а главным фактором их разрушения он назвал отказ Киева от прямого диалога с ДНР и ЛНР. При этом он подчеркнул, что Москва открыта к дипломатии, но допускать «бойню» в Донбассе не собирается.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что США 22 февраля вводят санкции против России. По ее словам, в обращении Путина к нации с признанием самопровозглашенных республик она увидела желание вернуться во времена, «когда миром управляли империи».

«...А затем президент Путин утверждал, что у России сегодня есть полноправные притязания на все территории, все территории Российской империи. Той самой Российской империи, которая существовала до Советского Союза, более 100 лет назад», — считает дипломат.

«Явная атака России на суверенитет и территориальную целостность Украины является неспровоцированной, — заявила Томас-Гринфилд. — Это атака на статус Украины как страны-участницы ООН. Она нарушает основные принципы международного права и бросает вызов нашему уставу». Она добавила, что решение Москвы будет иметь последствия не только для Европы. «Последствия данных действий будут ощущаться далеко за пределами Украины».

США расценивают признание Россией ДНР и ЛНР, а также ввод российских сил в Донбасс как «подготовку предлога для вторжения на Украину», заявила Томас-Гринфилд.

Президент Украины Зеленский в ответ на видеообращение президента России записал свое.

«За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ <...>. Мы никому ничего не должны. Мы никому ничего не отдадим», — заявил Зеленский. Он напомнил, что Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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