В Благовещенске ветерана оштрафовали за возложение цветов к мемориалу Победы
Россия и мир
Ветеран Афганистана Валерий Вощевоз (в центре) на акции по случаю 100-летия амурского комсомола. Фото: Instagram Валерия Вощевоза
В Амурской области суд оштрафовал 65-летнего ветерана Афганистана за участие в несанкционированном мероприятии. «Несанкционированным мероприятием» оказалось возложение цветов к мемориалу Победы, в котором приняли участие около 40 «афганцев». На это обратила внимание «Новая газета».
Само событие произошло 5 декабря прошлого года — в этот день 80 лет назад завершился оборонительный этап битвы за Москву. Ветераны локальных войн решили собраться, чтобы почтить память погибших воинов-амурцев. К мемориалу «стихийно» пришли несколько десятков человек. В СМИ мероприятие никак не анонсировалось.
В итоге полиция приняла акцию памяти за несанкционированный митинг. Правда, к ответственности привлекли только одного участника Валерия Вощевоза. Председатель координационного совета ветеранских организаций Амурской области, зампредседателя Российского союза ветеранов-афганцев по ДФО, кавалер орденов Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, награжденный медалью «За боевые заслуги» Валерий Вощевоз получил штраф в 11 тысяч рублей.
Ветеранские организации объявили сбор, чтобы помочь ему с выплатой штрафа.
Примечательно, что решение суда вступило в силу 15 февраля, в день 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.
Само событие произошло 5 декабря прошлого года — в этот день 80 лет назад завершился оборонительный этап битвы за Москву. Ветераны локальных войн решили собраться, чтобы почтить память погибших воинов-амурцев. К мемориалу «стихийно» пришли несколько десятков человек. В СМИ мероприятие никак не анонсировалось.
В итоге полиция приняла акцию памяти за несанкционированный митинг. Правда, к ответственности привлекли только одного участника Валерия Вощевоза. Председатель координационного совета ветеранских организаций Амурской области, зампредседателя Российского союза ветеранов-афганцев по ДФО, кавалер орденов Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, награжденный медалью «За боевые заслуги» Валерий Вощевоз получил штраф в 11 тысяч рублей.
Ветеранские организации объявили сбор, чтобы помочь ему с выплатой штрафа.
Примечательно, что решение суда вступило в силу 15 февраля, в день 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.
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