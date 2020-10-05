ОЗХО нашла яд в анализах Навального

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В крови и моче российского политика Алексея Навального найдены отравляющие вещества. Об этом сообщили 6 октября в заявлении, распространённом ОЗХО.В документе уточняется, что в анализах Навального обнаружили ингибиторы холинэстеразы, структурные характеристики которых совпадают с отравляющими веществами, упомянутыми в Конвенции по запрещению химического оружия.В списки Конвенции по химикатам, при этом, данные вещества не включены.