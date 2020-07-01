В Полтаве мужчина взял в заложники полковника полиции Украины

14:03 | 23.07.2020

Мужчина, угрожавший устроить взрыв в Полтаве, взял в заложники полицейского. В настоящее время он направляется к выезду из города на предоставленной ему машине. Об этом сообщает угрозыск Украины.



Как написал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в «Фейсбуке», в четверг утром у здания административного суда работники угрозыска пытались задержать гражданина, который подозревается в угоне автомобиле. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать, и захватил заложника.



По данным полиции, «после переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УУР ГУНП (управления уголовного розыска главного управления национальной полиции – ред.) в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия», передает РИА «Новости».

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