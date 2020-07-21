Новый глава Хабаровского края Дегтярев ответил на призывы уехать фразой «не уйду»

11:09 | 22.07.2020

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, «потому что работать надо, куча задач», несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям, передает РИА «Новости». «Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет», — добавил Дегтярев. Об этом новый глава региона во время стрима в Instagram, который он вел, пока шел на работу.



Как напоминает lenta.ru, 39-летний Дегтярев был назначен на новую должность указом Путина 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

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