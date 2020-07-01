В Кремле не считают, что на митинги в Хабаровске выходят провокаторы

16:22 | 20.07.2020

В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь Путина Песков. «Мне в целом нечего добавить нового по ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие, собственно, больше и нечего добавить», - добавил Песков.



Напомним, митинги и шествия в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля.

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