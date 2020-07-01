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16:02 | 16.07.2020

Адвокат заявил, что губернатор Сергей Фургал не одобряет митинги в свою поддержку

Губернатор Сергей Фургал благодарен за поддержку жителям Хабаровска, но не одобряет массовых протестов, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин.

«Фургал никакого отношения к тем выступлениям жителей Хабаровска не имеет, он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений», - заявил он.

Ранее 16 июля Мосгорсуд оставил губернатора под стражей до 9 сентября, подтвердив законность решения Басманного суда от 10 июля, напоминает «Интерфакс».

Как напоминает РБК, Фургала задержали 9 июля, на следующий день его отправили под арест до 9 сентября. Губернатору вменяется покушение на организацию заказного убийства организованной группой и организация заказного убийства двух и более лиц.

© «Вечерние ведомости»

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