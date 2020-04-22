Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины по реформам

14:28 | 23.04.2020

Бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о поступившем ему от президента Украины Владимира Зеленского предложении занять пост вице-премьера по реформам, передает iz.ru.



Экс-президент Грузии добавил, что уже провел «очень содержательную и полезную» беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и намерен представить свои предложения.



«Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы на Украине», — написал Саакашвили в фейсбуке.

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