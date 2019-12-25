В офисе ФБК задержали Алексея Навального

15:23 | 26.12.2019

Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики, выломали дверь организации, провели обыски и задержали Алексея Навального. Об этом сообщает в Twitter основатель ФБК Навального Кира Ярмыш.



«Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск», — пишет Ярмыш.



Однако в пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали, что у них информации о задержании Навального и обыска нет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»