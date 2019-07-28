Леонардо Ди Каприо высказался по поводу лесных пожаров в Сибири

15:40 | 31.07.2019

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири.



Актер отметил, что происходящее – знак климатического кризиса. «Очаги возгораний и шлейфы от дыма в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса» - написал он. Ди Каприо сослался на данные ученых, которые утверждают, что из-за пожаров в воздухе накопилось столько СО2, сколько Швеция производит за год, передает MK.ru.



Ранее в пяти регионах России из-за лесных пожаров объявили режим ЧС.

© «Вечерние Ведомости»