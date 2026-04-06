Суд не дал уйти мэру Алапаевского с формулировкой «по собственному желанию»
Фото: страница Олега Булатова в соцсети Вконтакте
Свердловский облсуд обязал думу МО Алапаевское переоформить отставку Булатова: вместо «собственного желания» в решении должна появиться «утрата доверия».
Коллегия по административным делам облсуда вынесла решение, обязывающее думу муниципального образования Алапаевское изменить формулировку прекращения полномочий бывшего главы Олега Булатова — с отставки по собственному желанию на увольнение в связи с утратой доверия. Таким образом завершился многолетний судебный марафон, инициированный прокуратурой Свердловской области.
Суть претензий надзорного ведомства состояла в том, что Булатов допустил конфликт интересов, содействуя трудоустройству Алексея Кокшина — сожителя своей дочери и отца внука — в ряд муниципальных учреждений. Благодаря этому Кокшин занял должность начальника специально созданного для него отдела в МКУ «Управление культуры», впоследствии перешёл в Управление ЖКХ, а также получил бронь от мобилизации и был направлен на обучение в московский вуз за счёт средств местного бюджета. Основанием для прокурорской проверки послужила жалоба местной работницы коммунальной сферы Татьяны Брусницыной.
Дума МО Алапаевское поначалу отказалась лишать Булатова полномочий по представлению прокуратуры. Городской и областной суды также не признали наличие конфликта интересов в его действиях. Однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил решения нижестоящих инстанций и признал позицию депутатов незаконной. После этого 20 февраля 2026 года дума всё же прекратила полномочия Булатова — однако оформила его уход как добровольную отставку. В проекте решения, опубликованном на сайте думы, значилось «по собственному желанию»; сам экс-глава в соцсетях поблагодарил жителей за совместную работу.
Прокуратура с такой формулировкой не согласилась и обратилась в суд с требованием её изменить. Теперь, после решения облсуда, Булатов подлежит включению в реестр чиновников, уволенных в связи с утратой доверия. В декабре 2025 года областной суд аналогичным образом «переуволил» экс-главу Режевского муниципального округа Ивана Карташова. Булатов возглавлял МО Алапаевское с ноября 2021 года; до этого руководил Алапаевской узкоколейной железной дорогой, а ещё раньше служил в милиции и работал в «Свердловскавтодоре». Ему 61 год. Конкурс на должность нового главы муниципалитета губернатор Денис Паслер запустил ещё в конце февраля.
