Суд не дал уйти мэру Алапаевского с формулировкой «по собственному желанию»

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Свердловский облсуд обязал думу МО Алапаевское переоформить отставку Булатова: вместо «собственного желания» в решении должна появиться «утрата доверия».Коллегия по административным делам облсуда вынесла решение, обязывающее думу муниципального образования Алапаевское изменить формулировку прекращения полномочий бывшего главы Олега Булатова — с отставки по собственному желанию на увольнение в связи с утратой доверия. Таким образом завершился многолетний судебный марафон, инициированный прокуратурой Свердловской области.Суть претензий надзорного ведомства состояла в том, что Булатов допустил конфликт интересов, содействуя трудоустройству Алексея Кокшина — сожителя своей дочери и отца внука — в ряд муниципальных учреждений. Благодаря этому Кокшин занял должность начальника специально созданного для него отдела в МКУ «Управление культуры», впоследствии перешёл в Управление ЖКХ, а также получил бронь от мобилизации и был направлен на обучение в московский вуз за счёт средств местного бюджета. Основанием для прокурорской проверки послужила жалоба местной работницы коммунальной сферы Татьяны Брусницыной.Дума МО Алапаевское поначалу отказалась лишать Булатова полномочий по представлению прокуратуры. Городской и областной суды также не признали наличие конфликта интересов в его действиях. Однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил решения нижестоящих инстанций и признал позицию депутатов незаконной. После этого 20 февраля 2026 года дума всё же прекратила полномочия Булатова — однако оформила его уход как добровольную отставку. В проекте решения, опубликованном на сайте думы, значилось «по собственному желанию»; сам экс-глава в соцсетях поблагодарил жителей за совместную работу.Прокуратура с такой формулировкой не согласилась и обратилась в суд с требованием её изменить. Теперь, после решения облсуда, Булатов подлежит включению в реестр чиновников, уволенных в связи с утратой доверия. В декабре 2025 года областной суд аналогичным образом «переуволил» экс-главу Режевского муниципального округа Ивана Карташова. Булатов возглавлял МО Алапаевское с ноября 2021 года; до этого руководил Алапаевской узкоколейной железной дорогой, а ещё раньше служил в милиции и работал в «Свердловскавтодоре». Ему 61 год. Конкурс на должность нового главы муниципалитета губернатор Денис Паслер запустил ещё в конце февраля. Мероприятие для возрастной категории 18+