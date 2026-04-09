Выходные на экскурсиях приглашает провести известный екатеринбургский историк

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Историк Артём Беркович приглашает жителей и гостей Екатеринбурга на две познавательные прогулки. Они пройдут одна за другой, заняв ближайшие субботу и воскресенье.Первая экскурсия начнётся 18 апреля в 13.00. Она посвящена архитектуре столицы Урала. Участники увидят самые знаменитые архитектурные памятники города. Артём Беркович предложит свой взгляд на главные здания с точки зрения заложенных в них смыслов, расскажет о политических программах и утопических социальных проектах, отражённых в облике строений. Слушатели узнают, как менялись представления о красоте, свободе и будущем в разные эпохи. А лейтмотивом экскурсии станет тезис, что архитектура всегда была тесно связана с социальными процессами. Начало прогулки запланировано в Центре фотографии «Март» на улице 8 Марта, а финиширует группа у стрелки городского пруда, возле спорткомплекса «Динамо». Продолжительность экскурсии составит три часа.Вторая экскурсия под названием «Екатеринбургский некрополь» пройдёт на следующий день, 19 апреля, и также начнётся в 13.00. Гостей ждёт посещение Михайловского кладбища с более чем столетней историей. Там сохранились могилы дореволюционных предпринимателей и церковных деятелей. Кроме того, на погосте покоятся участники гражданской и Второй мировой войны, а также выдающиеся деятели литературы, искусства и науки. Некоторые надгробные памятники сами по себе являются уникальными произведениями искусства. Главное и самое знаменитое захоронение послевоенного Свердловска — братская могила туристов группы Дятлова.Экскурсия «Екатеринбургский некрополь» начнётся возле Всехсвятской церкви на улице Блюхера. Для участия необходима предварительная регистрация. Мероприятие для возрастной категории 18+