Самый нежный фильм Сергея Соловьёва покажут на большом экране в Екатеринбурге
Кадр из фильма «Сто дней после детства»
В субботу, 18 апреля, в кинозале Ельцин-центр в Екатеринбурге состоится бесплатный показ самого нежного из фильмов известного кинорежиссёра Сергея Соловьёва. Это пронзительная подростковая мелодрама «Сто дней после детства».
Фильм был снят в 1975 году и до сих пор остаётся одним из самых трогательных отечественных кинохитов о взрослении. Главному герою фильма — советскому школьнику Мите Лопухину предстоит провести лето в пионерском лагере. Это лето станет для него последним временем беззаботного детства. Именно здесь Митя обретёт настоящую дружбу с прекрасным человеком. Этот новый товарищ откроет подростку смысл и величие искусства. Но главное испытание, которое ждёт героя, — это первая любовь со всей её радостью и горечью.
В главных ролях фильма «Сто лет после детства» снялись Борис Токарев, Татьяна Друбич, Ирина Малышева и Юрий Агилин, а также Сергей Шакуров, Арина Алейникова и Сергей Хлебников. Музыку к киноленте написал знаменитый композитор Исаак Шварц.
Бесплатный показ фильма в Екатеринбурге организован при поддержке студии «Мосфильм». Начало сеанса запланировано на 15:00. Возрастное ограничение — 12+. Чтобы попасть в кинозал, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
