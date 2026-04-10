Екатеринбург собирает гуманитарную помощь для Дагестана
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан
В Екатеринбурге собирают гуманитарную помощь для пострадавших от паводков жителей Дагестана. Присоединиться к сбору можно до 17 апреля.
Как сообщается на официальном городском портале, сейчас помощь собирают по двум адресам:
– На площадке клуба «Авангард» (улица Данилы Зверева, 36, контактный телефон: 89122627899) в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье с 15.00 до 19.00 – принимают продукты питания;
– На базе молодёжного клуба «Буревестник» (улица Гагарина, 35, контактный телефон: 375-50-88) с понедельника по пятницу, а также в воскресенье с 10.00 до 18.00 – можно принести продукты питания, одежду и медикаменты.
Отмечается, что первая партия гуманитарной помощи уже готова к отправке. Мероприятие для возрастной категории 18+
