Возрастное ограничение 18+

Микрофинансовую компанию оштрафовали за частые напоминания о долге в Свердловской области

09.52 Среда, 15 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области микрофинансовую организацию – ООО МФК «Джой Мани» – оштрафовали за частые звонки с напоминанием о долге.

Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССПП по региону, должнице звонили 40 раз менее чем за месяц, тогда как по Федеральному закону № 230‑ФЗ такие звонки разрешены не более восьми раз.

Судебные приставы составили протокол о нарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого компания получила штраф в размере 50 тысяч рублей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Общественника из Красноуфимска оштрафовали по статье о неуважении к власти из-за пересланного видео
06 апреля 2026
За разжигание ненависти и нацистскую символику оштрафовали жителя Верхней Пышмы
06 апреля 2026
В Свердловской области разберут частые ошибки при подаче заявки на льготный заём
14 апреля 2026
Школу свердловского посёлка Зайково оштрафовали за стрельбу в классе
10 апреля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
09:52 Микрофинансовую компанию оштрафовали за частые напоминания о долге в Свердловской области
09:30 В Свердловской области объявили пожароопасный сезон
09:01 Из-за переселения семьи из аварийного дома в Екатеринбурге в жильё за городом возбудили уголовное дело
20:06 Любовь к громкой музыке обойдётся жителю Каменска-Уральского в 100 тысяч рублей
19:39 Проект застройки Уралмашзавода повторно предложили обсудить екатеринбуржцам
19:09 Пьяный водитель из Ревды лишился дорогой иномарки
18:38 Самый нежный фильм Сергея Соловьёва покажут на большом экране в Екатеринбурге
18:28 Режевской тракт станет шире
17:43 Суд не дал уйти мэру Алапаевского с формулировкой «по собственному желанию»
17:34 Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления МВД вышел по УДО
16:40 Авито поддержал программу по ИТ-инженерии в Университете Иннополис
16:21 Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления вышел по УДО
16:18 Не до конца уничтоженное пожаром здание земской школы в Екатеринбурге решили восстановить
16:12 В Екатеринбурге 14 апреля завершается приём заявок на новый сезон конкурса «Предприниматель года»
16:07 В Лесном отменили штраф человеку с ОВЗ за парковку на месте для инвалидов
14:42 В Свердловской области разберут частые ошибки при подаче заявки на льготный заём
14:06 Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления МВД вышел по УДО
13:36 Перед майскими праздниками свердловским семьям раньше срока перечислят детские пособия
13:18 Екатеринбург вошёл в тройку российских городов-лидеров по самооценке материального благополучия
12:40 ГИБДД Свердловской области опровергла слухи о проверках телефонов водителей на предмет использования соцсетей
11:17 В Екатеринбурге направили в суд дело о хищении почти 5 млн рублей через фиктивные железнодорожные билеты
11:13 Екатеринбуржцу предъявили обвинение в избиении 13-летнего подростка на Уктусском горнолыжном склоне
10:12 В Свердловской области начали принимать заявки на премию «Гордость нации – 2026»
21:49 Найденным в лесу под Екатеринбургом щенкам необходима поддержка
20:31 Три года исполнилось Группе анонимных краеведов Свердловской области
20:04 Присяжные оправдали жителя Свердловской области по делу о смертельном ударе
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
09:52 Микрофинансовую компанию оштрафовали за частые напоминания о долге в Свердловской области
09:30 В Свердловской области объявили пожароопасный сезон
09:01 Из-за переселения семьи из аварийного дома в Екатеринбурге в жильё за городом возбудили уголовное дело
20:06 Любовь к громкой музыке обойдётся жителю Каменска-Уральского в 100 тысяч рублей
19:39 Проект застройки Уралмашзавода повторно предложили обсудить екатеринбуржцам
19:09 Пьяный водитель из Ревды лишился дорогой иномарки
18:38 Самый нежный фильм Сергея Соловьёва покажут на большом экране в Екатеринбурге
18:28 Режевской тракт станет шире
17:43 Суд не дал уйти мэру Алапаевского с формулировкой «по собственному желанию»
17:34 Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления МВД вышел по УДО
16:40 Авито поддержал программу по ИТ-инженерии в Университете Иннополис
16:21 Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления вышел по УДО
16:18 Не до конца уничтоженное пожаром здание земской школы в Екатеринбурге решили восстановить
16:12 В Екатеринбурге 14 апреля завершается приём заявок на новый сезон конкурса «Предприниматель года»
16:07 В Лесном отменили штраф человеку с ОВЗ за парковку на месте для инвалидов
14:42 В Свердловской области разберут частые ошибки при подаче заявки на льготный заём
14:06 Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления МВД вышел по УДО
13:36 Перед майскими праздниками свердловским семьям раньше срока перечислят детские пособия
13:18 Екатеринбург вошёл в тройку российских городов-лидеров по самооценке материального благополучия
12:40 ГИБДД Свердловской области опровергла слухи о проверках телефонов водителей на предмет использования соцсетей
11:17 В Екатеринбурге направили в суд дело о хищении почти 5 млн рублей через фиктивные железнодорожные билеты
11:13 Екатеринбуржцу предъявили обвинение в избиении 13-летнего подростка на Уктусском горнолыжном склоне
10:12 В Свердловской области начали принимать заявки на премию «Гордость нации – 2026»
21:49 Найденным в лесу под Екатеринбургом щенкам необходима поддержка
20:31 Три года исполнилось Группе анонимных краеведов Свердловской области
20:04 Присяжные оправдали жителя Свердловской области по делу о смертельном ударе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK