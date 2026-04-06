Микрофинансовую компанию оштрафовали за частые напоминания о долге в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области микрофинансовую организацию – ООО МФК «Джой Мани» – оштрафовали за частые звонки с напоминанием о долге.Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССПП по региону, должнице звонили 40 раз менее чем за месяц, тогда как по Федеральному закону № 230‑ФЗ такие звонки разрешены не более восьми раз.Судебные приставы составили протокол о нарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого компания получила штраф в размере 50 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+