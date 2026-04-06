Из-за переселения семьи из аварийного дома в Екатеринбурге в жильё за городом возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области возбудили уголовное дело после сообщений о том, что семье из Екатеринбурга, проживавшей в аварийном доме, предоставили жильё за пределами города.
По данным Следкома, взамен утраченной квартиры семья получила не только жильё в не очень хорошем состоянии, но и расположенное в 20 километрах от Екатеринбурга – в посёлке без необходимой инфраструктуры.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского управления Богдану Францишко разобраться в ситуации и доложить о ходе расследования.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 330 УК РФ – "самоуправство"»,
– сообщили в ведомстве.
