Любовь к громкой музыке обойдётся жителю Каменска-Уральского в 100 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отклонила апелляционную жалобу жителя Каменска-Уральского. Он проиграл процесс по делу о нарушении тишины и пытался оспорить судебное решение.В октябре прошлого года Красногорский районный суд частично удовлетворил иск семьи, страдающей от громкого соседа. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей в пользу каждого члена семьи. В семье двое супругов и двое несовершеннолетних детей. Таким образом, общая сумма взыскания составила 100 тысяч рублей.Сосед-меломан систематически включал музыку на громкости, превышающей допустимые нормы. Особенно это касалось утренних и дневных часов. Истцы представили в суд видеозаписи, на которых зафиксирован уровень шума до 72,9 децибела, что превышает максимальные значения, установленные санитарными правилами и нормами.Не согласившись с решением районного суда, ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. В заседании мужчина фактически не отрицал наличие конфликта. Он пояснил, что включает музыкальные колонки в ответ на детский топот из вышерасположенной квартиры. Судебная коллегия, проверив материалы дела, отметила, что право на отдых в дневное время относится к личным неимущественным правам гражданина. В решении суда подчёркивается: пользование жилым помещением не должно нарушать права и законные интересы соседей. Граждане, находясь в своём жилище, вправе рассчитывать на тишину и покой как в ночное, так и в дневное время. В итоге Свердловский областной суд оставил решение Красногорского районного суда без изменения.Приговор вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+