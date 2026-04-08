Проект застройки Уралмашзавода повторно предложили обсудить екатеринбуржцам
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Администрацией Екатеринбурга опубликованы материалы к общественным обсуждениям проекта планировки территории в границах бывшей промплощадки Уралмашзавода. Это уже вторые по счёту обсуждения застройки данной территории.
Как напоминают специалисты по недвижимости интернет-ресурса «Квадратный метр», проект охватывает площадь в 1,17 квадратного километра. На этом месте предполагается создать большой жилой кластер. В границах территории, отведённой под новую застройку, планируется сформировать три микрорайона. Суммарно здесь будет построено 1,47 миллиона квадратных метров жилья, что позволит разместить 44,35 тысячи человек. Также проект предусматривает создание стоянок на 12,8 тысячи машино-мест.
Проект предполагает и социальную инфраструктуру, которая включает три школы на пять тысяч учащихся. Кроме того, построят 12 детских садов, школу искусств и три физкультурно-оздоровительных комплекса. В кластере также появятся две поликлиники и техникум.
Формирование жилого кластера на месте бывшего завода уже начато. А полностью завершить создание жилого массива планируется к 2040 году.
Общественные обсуждения стартовали сегодня, 14 апреля, и продлятся до 24 апреля. Первые обсуждения проходили в ноябре 2025 года. Тот проект, в частности, изменял нормы застройки именно для территории УЗТМ.
