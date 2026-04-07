Пьяный водитель из Ревды лишился дорогой иномарки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ревдинский городской суд вынес суровый приговор местному жителю. Мужчина был повторно пойман в нетрезвом виде за рулём иномарки.Нарушителем оказался 28-летний мужчина. Когда его первый раз привлекли к административной ответственности, суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на срок один год и семь месяцев. Однако мужчина проигнорировал действующее наказание.Вновь его задержали за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз он управлял автомобилем «KIA SLS SPORTAGE», стоимость которого превышает один миллион рублей.В отношении злостного нарушителя было возбуждено уголовное дело. Суд признал водителя виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ. Также суд лишил его водительских прав ещё на два года. А самым болезненным наказанием стала конфискация транспортного средства. Автомобиль KIA передан в доход государства.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+