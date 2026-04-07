Пьяный водитель из Ревды лишился дорогой иномарки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Ревдинский городской суд вынес суровый приговор местному жителю. Мужчина был повторно пойман в нетрезвом виде за рулём иномарки.
Нарушителем оказался 28-летний мужчина. Когда его первый раз привлекли к административной ответственности, суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на срок один год и семь месяцев. Однако мужчина проигнорировал действующее наказание.
Вновь его задержали за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз он управлял автомобилем «KIA SLS SPORTAGE», стоимость которого превышает один миллион рублей.
В отношении злостного нарушителя было возбуждено уголовное дело. Суд признал водителя виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ. Также суд лишил его водительских прав ещё на два года. А самым болезненным наказанием стала конфискация транспортного средства. Автомобиль KIA передан в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
