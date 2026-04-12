Режевской тракт станет шире

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Берёзовском муниципальном округе начинается капитальный ремонт семикилометрового участка автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. В ходе работ дорогу не только починят, но и сделают значительно шире.Указанный отрезок имеет ключевое значение для связи населённых пунктов с областным центром. Ежесуточно по нему проезжает до 26 тысяч автомобилей, и существующая двухполосная дорога уже не справляется с потоком. Поэтому в рамках капремонта решено расширить трассу до четырёх полос движения.Ремонт организован в несколько этапов, чтобы минимизировать неудобства для водителей. На время работ движение по двум полосам сохранится. При необходимости на отдельных участках будет временно вводиться реверсивное движение. С конца апреля и до конца сентября на ремонтируемом отрезке Режевского тракта скорость ограничат до 30–40 километров в час. Это вынужденная, но необходимая мера безопасности для дорожников и автомобилистов.Как уточняет губернатор Свердловской области Денис Паслер, данный капремонт — очередной этап планомерной модернизации всей трассы. За последние пять лет здесь обновили более 36 километров покрытия. Дополнительно построено 12 километров обгонных полос, отремонтирован один мост, реконструирован путепровод и построен ещё один новый. В текущем сезоне помимо расширяемого участка работы затронут ещё 12 километров тракта.Всего в этом году по нацпроекту запланирован ремонт 13 искусственных сооружений. А также 49 участков региональных дорог общей протяжённостью около 200 километров. На эти цели направят почти 12,5 миллиарда рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+