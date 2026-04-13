Не до конца уничтоженное пожаром здание земской школы в Екатеринбурге решили восстановить

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Земскую школу 1911 года постройки на склоне Вознесенской горки, которую забросили, частично снесли и подожгли, собрались восстановить — под офис управляющей компании будущего ЖК.Свердлохранкультура разместила положительный акт историко-культурной экспертизы на проект реставрации здания по улице Клары Цеткин, 13 — объекта культурного наследия регионального значения. Документ подготовило архитектурно-реставрационное объединение «Ордер» по заказу компании «Инвестиции в строительство», аффилированной с ООО «Философия идеалистов», — именно эта структура в 2018 году приобрела у МУГИСО полуразрушенный памятник за 26,3 млн рублей.Здание было возведено в 1910–1911 годах на средства екатеринбургского земства по типовому проекту учебных заведений под руководством городского архитектора Ивана Янковского. До 1926 года функционировало как школа-семилетка, после приспосабливалось под классы музыкальной школы № 1, а с 1977 года в нём размещалась экспериментальная станция «Луч». В 2004 году объект был выведен из эксплуатации и заброшен. В 2008 году строители, планировавшие возвести рядом жилую многоэтажку, частично разрушили здание — конструктивные повреждения так и не были устранены. Другой ущерб нанёс пожар в ночь с 18 на 19 мая 2010 года: на тушение тогда было привлечено два отделения и шесть единиц пожарной техники, огонь охватил около 130 квадратных метров кровли. Причина возгорания тогда официально установлена не была. После этого почти 16 лет со зданием ничего не делали.