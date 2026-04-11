В Лесном отменили штраф человеку с ОВЗ за парковку на месте для инвалидов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В ЗАТО Лесной отменили постановление о штрафе местному жителю с инвалидностью второй группы, которого ранее привлекли к административной ответственности за парковку на месте для инвалидов.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, мужчина поставил автомобиль на специальное парковочное место 20 февраля 2026 года. После этого Госавтоинспекция ОМВД России по ЗАТО Лесной оштрафовала его по части 2 статьи 12.19 КоАП РФ на 5 тысяч рублей, поскольку машина на тот момент не была внесена в федеральный реестр инвалидов.Проверка прокуратуры показала, что ещё 11 февраля 2026 года заявитель подал в Социальный фонд России заявление на оформление разрешения для стоянки на местах, предназначенных для инвалидов, и на внесение данных в реестр. Однако из-за ошибки в буквенной части госномера сведения в систему не попали. При этом само разрешение на пользование такими парковочными местами мужчине было оформлено.Позднее, 26 февраля 2026 года, автомобиль всё же внесли в федеральный реестр инвалидов.Прокуратура ЗАТО Лесной принесла протест на постановление ГАИ, указав, что у заявителя были основания для включения машины в реестр, разрешение на пользование парковкой для инвалидов уже действовало, а каких-либо тяжких последствий в этой ситуации не наступило.По итогам рассмотрения протеста постановление о привлечении к административной ответственности отменили, а заявителя освободили от штрафа.