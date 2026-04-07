Перед майскими праздниками свердловским семьям раньше срока перечислят детские пособия

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Перед майскими праздниками в Свердловской области досрочно перечислят часть детских пособий. Выплаты тем, кто получает деньги на карту или счёт, поступят 29 апреля, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.В этот день перечислят единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, пособие на первого ребёнка до трёх лет, а также пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей.Выплату из средств материнского капитала переведут 5 мая. Ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей поступят 8 мая.Тем, кто получает пособия через Почту России, деньги доставят по обычному графику, начиная с 3 мая. Точную дату можно уточнить в своём почтовом отделении.В отделении СФР напомнили, что перечисления идут в течение всего дня, а срок зачисления на карту зависит от банка. По вопросам можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 800 100-00-01. Мероприятие для возрастной категории 18+