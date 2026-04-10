Возрастное ограничение 18+
ГИБДД Свердловской области опровергла слухи о проверках телефонов водителей на предмет использования соцсетей
Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области выступило с официальным опровержением информации о том, что сотрудники ДПС проверяют мобильные устройства водителей на предмет использования тех или иных сервисов и социальных сетей.
Как сообщает ведомство, указанные сведения распространяются через социальные сети с аккаунтов, дублирующих название структуры, однако не имеющих к ней отношения. «Указанные сведения являются недостоверными. Подобные мероприятия Госавтоинспекцией Свердловской области не проводятся и не планируются», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Каким именно сервисам и социальным сетям посвящены проверяемые фейковые публикации, в ГИБДД не уточняется. Не сообщается и о том, установлены ли владельцы аккаунтов, от имени которых распространялись недостоверные сведения, и ведётся ли по этому факту какая-либо проверка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
