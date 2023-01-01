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В Екатеринбурге сносят флигель старинной усадьбы
Общество
Фото: Елена Елизарова / It's My City
В Екатеринбурге рабочие начали сносить западный флигель усадьбы Волкова на улице Куйбышева, 99, сообщает It's My City.
Тюменская компания «Куйбышева 99» в 2022 году выкупила территорию усадьбы Волкова. Во дворе усадьбы планируют возвести многоэтажку, а сам дом отреставрировать.
Под охраной государства находятся только северный флигель и главная постройка усадьбы.
Тюменская компания «Куйбышева 99» в 2022 году выкупила территорию усадьбы Волкова. Во дворе усадьбы планируют возвести многоэтажку, а сам дом отреставрировать.
Под охраной государства находятся только северный флигель и главная постройка усадьбы.
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