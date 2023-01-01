В Екатеринбурге сносят флигель старинной усадьбы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге рабочие начали сносить западный флигель усадьбы Волкова на улице Куйбышева, 99, сообщает It's My City.Тюменская компания «Куйбышева 99» в 2022 году выкупила территорию усадьбы Волкова. Во дворе усадьбы планируют возвести многоэтажку, а сам дом отреставрировать.Под охраной государства находятся только северный флигель и главная постройка усадьбы.