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В Екатеринбурге сносят флигель старинной усадьбы

16.15 Понедельник, 2 января 2023
Общество
Фото: Елена Елизарова / It's My City
В Екатеринбурге рабочие начали сносить западный флигель усадьбы Волкова на улице Куйбышева, 99, сообщает It's My City.

Тюменская компания «Куйбышева 99» в 2022 году выкупила территорию усадьбы Волкова. Во дворе усадьбы планируют возвести многоэтажку, а сам дом отреставрировать.

Под охраной государства находятся только северный флигель и главная постройка усадьбы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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12:07 Пожар в пятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 25 человек
11:22 Губернатор Свердловской области создал новый оперштаб
10:14 Ледовый городок в Екатеринбурге в новогоднюю ночь посетили более четырёх тысяч человек
09:31 ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за снегопада
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16:35 В Екатеринбурге полиция задержала двух подозреваемых в грабеже
15:58 В двух авариях на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали четыре ребёнка
14:41 Свердловские спасатели объявили 2 января штормовое предупреждение
14:12 В Свердловской области в новогоднюю ночь родилось 17 малышей
13:16 Для питомцев жителей Невьянска бесплатно проведут вакцинацию против бешенства
13:03 В Екатеринбурге ищут молодого человека, пропавшего 30 декабря
11:55 Свердловские спасатели призвали не пренебрегать мерами безопасности в новогодние праздники
10:49 В селе Троицкое в канун Нового года случился крупный пожар
10:01 Искавшая сбежавшего питомца жительница Берёзовского столкнулась с мошенником
17:58 С наступающим Новым годом!
16:22 В Арамили проходит конкурс Рождественских вертепов
15:14 Заводчане уральского завода сделали новогодний подарок животным в приютах
14:08 На Уралмаше заранее наотмечавшиеся устроили дебош в магазине
13:34 В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали двое несовершеннолетних
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