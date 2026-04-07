Авито поддержал программу по ИТ-инженерии в Университете Иннополис

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Авито поддержал программу бакалавриата «Инженерия информационных систем» в Университете Иннополис – компания стала партнёром образовательного трека и заключила соглашение о софинансировании.Программа запущена при поддержке гранта «Топ-ИТ» Минцифры России. Она готовит специалистов по разработке программного обеспечения, компьютерных игр, бэкенд-разработке и информационной безопасности. Во время обучения студенты изучают как базовые дисциплины – от информатики до кибербезопасности, – так и практические инструменты, включая российские технологии и решения на базе искусственного интеллекта.В Авито рассказали, что партнёрство должно упростить переход студентов от учёбы к работе над реальными продуктами. Участникам программы обещают профильные мероприятия с участием компании, знакомство с практическими кейсами, стипендии для отличников и перспективных студентов, гранты на поездки на профессиональные события, а также дополнительные возможности для преподавателей.Директор Университета Иннополис Дмитрий Вандюков сообщил, что программа «Инженерия информационных систем» остаётся одной из самых востребованных в вузе.«“Инженерия информационных систем” – одна из наших востребованных программ бакалавриата. Профиль создан для тех, кто хочет заниматься разработкой программного обеспечения и систем компьютерной безопасности, а также созданием видеоигр. В 2025 году эта программа выиграла грант Минцифры России на подготовку специалистов уровня топ-ИТ в рамках федерального проекта “Кадры для цифровой трансформации”. Сейчас в Университете Иннополис на ней обучаются 126 студентов, которые смогут стать конкурентоспособными ИТ-инженерами на рынке», – сказал Вандюков.Управляющий партнёр по развитию бизнеса Авито Иван Гуз заявил, что компания рассматривает поддержку региональных образовательных инициатив как одно из ключевых направлений своей работы.«Поддержка образовательных инициатив в регионах – одно из ключевых направлений работы Авито. Наше партнерство с Университетом Иннополис открывает новые возможности для студентов и подтверждает курс компании на развитие образовательных программ за пределами столиц. У Авито есть офисы в разных городах России, и мы заинтересованы в том, чтобы талантливые специалисты могли строить карьеру в IT, не уезжая из родного региона. Этот проект – вклад в развитие местных профессиональных сообществ и укрепление наших региональных команд», – прокомментировал Гуз. Мероприятие для возрастной категории 18+