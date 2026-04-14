В Екатеринбурге 14 апреля завершается приём заявок на новый сезон конкурса «Предприниматель года»
В Екатеринбурге во вторник, 14 апреля, завершается приём заявок на новый сезон конкурса «Предприниматель года». О дедлайне напомнили на официальном портале города в публикации, посвящённой старту 12-го потока производственного акселератора «Сила прорыва».
Как следует из публикации, новый сезон «Силы прорыва» стартует 14 апреля. В Екатеринбурге запустили 12-й поток производственного акселератора для бизнеса, главной темой которого стало устойчивое развитие в условиях экономической турбулентности. Отмечается, что программу уже шесть лет проводят администрация города и Центр развития предпринимательства.
На этом фоне городские власти отдельно подчеркнули, что 14 апреля является последним днём приёма заявок на новый сезон конкурса «Предприниматель года». Эта информация приведена в перечне мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые действуют в Екатеринбурге наряду с акселератором, форумами и образовательными программами.
По данным мэрии, за шесть лет в «Силе прорыва» приняли участие 479 представителей малого и среднего бизнеса. Директор департамента промышленной и инвестиционной политики Екатеринбурга Евгений Копелян заявил, что после обучения выручка предпринимателей в среднем увеличивается на 18% через три месяца и на 40% через год.
