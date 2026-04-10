В Свердловской области разберут частые ошибки при подаче заявки на льготный заём

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области 16 апреля пройдёт прямой эфир для бизнеса о льготных займах регионального фонда поддержки предпринимательства. Участникам объяснят, почему заявки отклоняют и как повысить шансы на одобрение, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.Эфир проведёт заместитель директора фонда Сергей Кисеев. Он разберёт типовые ошибки при подаче документов и расскажет, на что обращают внимание при рассмотрении заявок. Трансляция начнётся в 11:00.По данным фонда, с начала 2026 года одобрено 108 заявок из 185. Общий объём выданных займов составил около 222 млн рублей. Как заявил директор фонда Валерий Пиличев, примерно 40% заявок отклоняют — в том числе из-за ошибок, которых можно избежать на этапе подготовки.В фонде уточнили, что льготные займы доступны малому и среднему бизнесу и могут заменить банковские кредиты на суммы до 5 млн рублей. В линейке действуют программы «Старт», «Развитие», «Доверие» и «Приоритет», ставка начинается от 11,25% годовых. Мероприятие для возрастной категории 18+