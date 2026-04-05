Екатеринбург вошёл в тройку российских городов-лидеров по самооценке материального благополучия
Фото: Вечерние ведомости
Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал результаты мониторинга качества жизни в российских городах по итогам первого квартала 2026 года. Пятёрку лидеров составили Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. Екатеринбург занял место в топ-10 — вместе с Калининградом, Новороссийском, Калугой и Вологдой, сообщают РИА Новости.
Отдельно исследователи выделили подкатегорию самооценки материального благополучия: здесь Екатеринбург оказался в тройке, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.
Рейтинг формировался на основании потребительской активности, доступности жилья, качества медицины, экологии, состояния дорог и ЖКХ, работы учреждений образования и культуры, а также уровня конфликтности в городской среде и распространённости деструктивного поведения.
В числе городов, которым, по оценке авторов исследования, требуются усилия по повышению качества жизни, оказался соседний Челябинск. Туда же попали Красноярск, Омск, Барнаул, Волгоград, Иркутск и ряд других крупных региональных центров.
В числе городов, которым, по оценке авторов исследования, требуются усилия по повышению качества жизни, оказался соседний Челябинск. Туда же попали Красноярск, Омск, Барнаул, Волгоград, Иркутск и ряд других крупных региональных центров.
