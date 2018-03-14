Общество
21:02 | 16.03.2018
Весеннее «обострение» у силовиков и ревизоров
Слухи «Вечерних Ведомостей» о важнейших событиях и людях недели
Глава Артемовского может потерять должность из-за сломанной котельной
После выборов президента с должности может слететь глава Артемовского. В городе сломалась ремонтировавшаяся летом 2017 года на деньги областного бюджета котельная в поселке Сосновый Бор. Вкупе со историей с завышенными начислениями за отопление это привело к скандалу. В местной популярной газете «Егоршинские вести» вышла статья о том, что около 2 тысяч жителей города планируют бойкот выборов президента. Всех подняли на уши.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин, давно работающий с местными общественниками, ездил переубеждать их и агитировать пойти на выборы. Достоверно известно, что в город также приезжали сотрудники регионального УФСБ и руководство Восточного управленческого округа, чтобы изучить проблему и попытаться найти её решение, и поездка парламентария пришлась как раз кстати — совместными усилиями, похоже, до избирателей удалось донести мысль, что местную власть поставят на место сразу после 18 марта.
В свердловском городе местная власть «подарила» мандат депутата «соколу Жириновского»
Помимо ошибок в сфере ЖКХ, появились и политические вопросы к главе Артемовского. В апреле в городе будут довыборы в местную думу. По 17-му округу в порядке самовыдвижения выдвигался близкий к мэру предприниматель Геннадий Виноградов, но он скрыл сведения о судимости от избиркома, и ему было отказано в регистрации. А так как тягаться с ним никто не хотел, на округ остался всего один кандидат — 24-летний Анатолий Старостин (ЛДПР) из Екатеринбурга. Так как местный устав позволяет проводить выборы и с одним кандидатом, то голосование будет просто «за» или «против». Так, еще до выборов, из-за своей глупости, местная власть проиграла казалось бы совершенно техническому кандидату.
В свердловском СКР ждут кадровых изменений
Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерий Задорин, шепчутся в коридорах ведомства, написал рапорт об отставке. Мол, генерал-лейтенант устал от претензий к своей работе и предпочел спокойно уйти на пенсию. Кто займет его место, пока неизвестно, но в СКР уже развернулась борьба за освобождающийся портфель. Наиболее серьезные шансы у замов Задорина — Алексея Невгада (считается, что он представляет интересы одной из крупных металлургических компаний) и Алексея Колбасина (имеет поддержку в одной из силовых структур).
Следователей попросят «подвинуться»
Пока одни сотрудники СК обсуждают кадровые изменения, другие готовятся к переезду. По слухам, часть помещений нового здания Следственного комитета на улице Щорса в Екатеринбурге займут москвичи — сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия. Свердловчанам же предложат одно из старых зданий. Например, предложат «подвинуться» коллегам из следственного отдела по Октябрьскому району уральской столицы, которые сидят по соседству с полицейскими из ОП № 7 на улице Народной Воли.
В Реже местные полицейские попались на подростковой «забаве»
Начальник ОМВД по городу Реж Алексей Корелин и один из сотрудников данного райотдела, некто Кучин, по слухам, стали фигурантами уголовного дела. По непроверенной информации, они обвиняются в краже 22 тонн топлива. Преступление выявили сотрудники органов Следственного комитета, которые зафиксировали служебный автомобиль «Волга», на который списывался бензин, хотя по факту он на самом деле стоял в гараже с прибором, наматывающим километраж. По другой информации, на настоящий момент дело не возбуждено, а идет лишь доследственная проверка и фамилии виновных будут озвучены позже.
Ставленников Виктора Бердникова попросят уйти
В ГУ МВД по Свердловской области, по слухам, принято окончательное решение о необходимости зачистить территориальные органы от так называемого наследия Виктора Бердникова — бывшего главного кадровика. Первыми под зачистку попадут ОМВД Кушвы, где должности может лишиться начальник отдела подполковник Егор Ермаков, и ОМВД Краснотурьинска, возглавляемое полковником Валерием Стребковым. На место последнего уже найдена достойная кандидатура — это майор полиции, начальник ОП № 10 с дислокацией в Волчанске Сергей Анисимов.
Бывшему екатеринбургскому шерифу не дают генерала
Свердловские полицейские переживают за своего бывшего коллегу, начальника УМВД по Екатеринбургу, ныне — министра внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Игоря Трифонова. Дело в том, что должность главы МВД по КЧР должна была стать для полковника Трифонова «трамплином» к генеральским погонам, но спустя девять месяцев он остался при том же звании.
Ожидалось, что повышение произойдет месяц назад и будет приурочено к 23 Февраля, но и тогда не вышло соответствующего указа президента. На Урале гадают: в чем же причина, по которой затягивается повышение Трифонова, и не является ли это сигналом к тому, что он так и не смог зарекомендовать себя на новом месте?
В свердловском полицейском главке ждут президентского приказа
Назначение заместителя начальника УМВД РФ по Курганской области — начальника полиции Александра Постовалова на аналогичную должность в свердловском полицейском главке состоится в апреле, шепчутся слухмейкеры. Он уже прошел все согласования и сейчас ждет президентского приказа.
Не исключено, что между регионами — Свердловской и Курганской областями — произойдет обмен полицейскими кадрами. Не исключено, что на должность замначальника полиции зауральского УМВД могут назначить кого-то из Екатеринбурга. Например, начальника отдела полиции № 15 Филиппа Куклина, у которого не сложились отношения с новым руководством городского управления.
У депутата гордумы Екатеринбурга — проблемы с переизбранием
Депутат гордумы Екатеринбурга Олег Хабибуллин, вероятно, не сможет переизбраться на новый срок. Парламентарий своими высказываниями и своей деятельностью настроил против себя многих влиятельных лиц. Пожалуй, единственной компанией, которая будет готова его поддержать финансово на выборах, станет «Атомстройкомплекс», интересы которой он усердно отрабатывает, пытаясь натравить общественность на областные власти и УГМК-Холдинг.
Департаменту образования администрации Екатеринбурга грозит финансовая проверка
В мэрии Екатеринбурга начали считать деньги. В ближайшее время будут «шерстить» департамент образования администрации. Причем проверки пройдут не только в самом ведомстве, но и в некоторых школах, детсадах и других подчиненных департаменту учреждениях.
Слухмейкеры не рассказывают, какие именно объекты ждет проверка, где будут проверять документы, анализировать доходы и расходы, изучать исполнение и заключение контрактов и тому подобное.
Злые языки шепчутся, что проверка станет предлогом для увольнения ряда директоров образовательных учреждений и замены их более лояльными. Результаты аудита будут переданы в правоохранительные органы, которые при наличии оснований инициируют возбуждение уголовных дел.
В ЕМУП «Водоканал» ждут отставок
Бухгалтерию ЕМУП «Водоканал» могут уволить в полном составе. Причиной стали проверки, которые выявили нарушения в отчетности екатеринбургского муниципального предприятия. В общей сложности вскрылось нарушений на 2 млрд рублей.
Такая сумма могла бы напрячь проверяющие органы и контролирующие в лице администрации Екатеринбурга, но этого не произошло, так как нарушения были выявлены в большей части из-за муниципальных договоров, которые не были исполнены или исполнены не в полном объеме.
Речь идет, по словам слухмейкеров, о ремонте систем водоснабжения и водоотведения, которые в народе уже давно прозвали «золотыми» из-за огромных средств, выделяемых на их замену.
В Екатеринбурге обнаружили бесхозные трубы на миллионы рублей
Екатеринбург недополучает несколько десятков миллионов рублей из-за бесхозных труб. Как говорят слухмейкеры, очередное разгильдяйство мэрии приводит к очередным дырам в бюджете. Проверка Счетной палаты столицы Урала выявила множество труб, которые стоят на балансе у муниципального бюджетного учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС), но в собственности их нет.
Эти бесхозные трубы просто не удосужились взять на баланс чиновники администрации Екатеринбурга. Из-за этого объекты просто числятся за ВОИС, не принося дохода. Слухмейкеры рассказывают, что данная информация сильно удивила ответственных чиновников в мэрии. Видимо, стоит ждать реакции на информацию.
В Центробанке недовольны уральскими финансистами
Слухмейкеры прочат проблемы «УралТрансБанку», который на этой неделе стал участником скандальной ситуации. Представители финансовой организации стали настойчиво звонить одному из заемщиков, инспектору ГИБДД, с требованием вернуть денежные средства. В противном случае обещали разобраться. Звонки поступали в том числе его руководству. По слухам, после того, как скандал осветили в СМИ, об этом стало известно в Центробанке, чью негласную установку избегать в период выборов скандалов вокруг такой социальной проблемной темы, как коллекторство, нарушили банкиры. Реакция ЦБ будет известна в ближайшее время.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
Новый выпуск «Слухов» ищите на «ВВ» на следующей неделе.
© «Вечерние Ведомости»
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