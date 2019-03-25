В Ревде бродячая собака напала на детей. Возбуждено уголовное дело

14:48 | 26.03.2019

фото: regnum.ru

В Ревде возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на детей. По предварительной информации, животное набросилось на несовершеннолетних во дворе дома на улице Российской. Один ребенок в результате получил укусы ног и рук. Медикам пришлось накладывать швы.



Следственные органы подозревают лиц, ответственных за отлов бродячих животных, в халатности.



«Следователями СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе конкретные должностные лица, в компетенцию которых входит отлов бродячих животных и недопущение подобных фактов», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.