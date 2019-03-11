Новости дня
16:47 | 13.03.2019
В Екатеринбурге началась подготовка к весеннему паводку
В документе говорится, что до 15 марта в районах должны быть созданы противопаводковые комиссии. Также нужно составить перечень мест, подверженных подтоплению. Эта информация будет опубликована на сайте Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службы.
Кроме того, мэр распорядился установить знаки, запрещающие переход по льду, и организовать уборку от снега мест, подверженных подтоплению.
Напомним, что в Свердловской области прохождение паводковых вод ожидается в пределах среднестатистических показателей. Пик, по словам начальника ФГБУ «Уральское УГМС» Игоря Роговского, наступит в середине мая.
© «Вечерние Ведомости»
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