В Екатеринбурге началась подготовка к весеннему паводку

16:47 | 13.03.2019

В Екатеринбурге активизирована работа по подготовке к весеннему паводку. Постановление с перечнем необходимых мероприятий подписал глава города Александр Высокинский.



В документе говорится, что до 15 марта в районах должны быть созданы противопаводковые комиссии. Также нужно составить перечень мест, подверженных подтоплению. Эта информация будет опубликована на сайте Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службы.



Кроме того, мэр распорядился установить знаки, запрещающие переход по льду, и организовать уборку от снега мест, подверженных подтоплению.



Напомним, что в Свердловской области прохождение паводковых вод ожидается в пределах среднестатистических показателей. Пик, по словам начальника ФГБУ «Уральское УГМС» Игоря Роговского, наступит в середине мая.