В Екатеринбурге прошел очередной крестный ход

Сегодня в Екатеринбурге прошел большой крестный ход, организованный по случаю Дня народного единства и праздника Казанской иконы Божией Матери.Участники шествия прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. Известно, что в шествии также принял участие духовой оркестр.Сообщается, что крестный ход возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По информации епархии, в шествии приняло участие около пяти тысяч человек.Отметим, что массовое шествие стало своеобразным препятствием для автомобилистов: на время прохождения колонны ГИБДД перекрывала улицы.