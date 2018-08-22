В Екатеринбурге разрабатывается проект строительства центра художественной гимнастики

14:25 | 24.08.2018

Минстрой и Минспорт Свердловской области разрабатывают эскизные решения комплекса зданий, где разместятся Центр эстетической и художественной гимнастики, филиал фонда «Золотое сечение» и Уральский хореографический колледж.



Комплекс могут построить в микрорайоне Солнечном, сейчас идут переговоры с застройщиком.



«Задача — построить современный полноценный учебно-тренировочный центр с возможностью проводить соревнования. Предполагается, что здесь будет заниматься и базовая команда Свердловской области по гимнастике, и детско-юношеская спортивная школа по этому виду спорта», — отметил губернатор региона Евгений Куйвашев.



Также глава Среднего Урала призвал президента областной федерации эстетической гимнастики Ирину Зильбер включиться в проработку проекта.