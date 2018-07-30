Жителя Невьянска будут судить за продажу опасного спирта

15:12 | 1.08.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Невьянске возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» в отношении местного жителя 1967 года рождения.



По версии следствия, обвиняемый купил 5 литров спиртосодержащей жидкости, предназначенной для технических целей и входящей в список ядовитых веществ. Затем он продал 0,5 литра этой жидкости малознакомому гражданину для употребления в качестве алкогольного напитка.



- Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской обалсти.