На подъезде к Екатеринбургу выявлены тонны рыбы, перевозимые с нарушением температурного режима

Сотрудники управления Россельхознадзора по Свердловской области в период с 27 по 31 июля проверили на подъездных путях к Екатеринбургу около 400 тонн из Владивостока: минтая, наваги, терпуги. В ходе ветеринарно-санитарного осмотра установлено, что в 11 из 12 термос-вагонах нарушен температурный режим.- Температура в толще блоков рыбопродукции не соответствовала требованиям Технического регламента «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции», Правил перевозки скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом, утвержденных приказом МПС России от 18.06.2003 № 37, ГОСТа 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия», - уточнили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.Рыба направлена для дозаморозки. В дальнейшем будут проведены лабораторные исследования продукции. По фактам нарушений проводятся административные расследования.