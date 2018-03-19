Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 марта 2018 года

12:03 | 21.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 20.03.2018 до 08:00 21.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 157 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 105 противоправных деяний. Из них: 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 4 грабежа, 24 кражи чужого имущества, в том числе 2 квартирные, 3 факта мошенничества, 12 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 3 — хранения и 9 — сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых пострадало 2 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие 240 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 19 сотрудников полиции и 12 сотрудников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области