Утром 24 марта в районе телебашни перекроют две улицы

11:19 | 21.03.2018

В субботу, 24 марта, в Екатеринбурге перекроют улицы. Это связано со сносом телебашни. Соответствующее постановление подписал глава администрации уральской столицы Александр Якоб, передают СМИ.



С 08:00 до 10:00 будут закрыты улицы Степана Разина (от Декабристов до Народной Воли) и Декабристов (от Розы Люксембург до Степана Разина).



Напомним, что утром 24 марта в Екатеринбурге также закроют несколько станций метро. Проехать нельзя будет с 9:00 до 11:30 от станции «Площадь 1905 года» до «Ботанической» в обоих направлениях.





Фото: agenda-u.org