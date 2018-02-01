Убийца собаки отделался обязательными работами в Екатеринбурге

16:12 | 13.02.2018

В Екатеринбурге суд вынес приговор Александру Сажко. Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животными, с применением садистских методов, что повлекло смерть.



29 июля 2017 года екатеринбуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял собаку по кличке Лисма рукой за морду и поднял вверх, нанес глубокую рану в шею, после чего отвел на пустырь и убил.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина полностью признал вину и раскаялся, поэтому суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ.



Прокуратура может оспорить решение суда в течение 10 дней.





Фото: om-saratov.ru