Эдуард Россель предложил Евгению Куйвашеву мобилизовать ресурсы

13:30 | 13.02.2018

Выступая на совещании, посвящённом развитию туристического кластера «Гора Белая», сенатор Совфеда РФ Эдуард Россель обратился к губернатору области Евгению Куйвашеву с предложением в течение следующих пяти лет мобилизовать все имеющиеся ресурсы и вывести горнолыжный комплекс «Гора Белая» на качественно новый уровень.



— Предлагаю развить этот комплекс до того уровня, чтобы здесь можно было возродить традицию проведения спартакиад народов России! Это было бы достойным завершением вашего срока полномочий. А потом вы вновь пойдёте на выборы! — заявил Россель.



Он также назвал предполагаемых спонсоров кластера. Среди них: УГМК, ЕВРАЗ, «Синара» и другие крупные компании.