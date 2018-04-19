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Курган: новости дня


12:26 | 20.04.2018

Курганская генерирующая компания опубликовала график отключения горячей воды

Курганская генерирующая компания опубликовала на своем официальном сайте график отключения тепловых магистральных сетей для проведения гидравлических испытаний на 2018 год. Первые отключения горячей воды начнутся сразу после праздников, с 14 мая.

«Мы напоминаем, что по результатам проводимых обязательных гидравлических испытаний тепломагистрали на прочность и плотность возможно проведение внеплановых (аварийных) работ на участках и, как следствие, увеличение срока отключения горячего водоснабжения», — рассказали в пресс-службе компании.

Найти свой дом в графике отключений можно здесь.

© «Вечерние Ведомости»

 


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